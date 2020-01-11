عربي

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة مطارات دبي إن مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم استقبالا للمسافرين، ألغى أو حول أو أجل رحلات يوم السبت بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات.

وقالت على تويتر "من المتوقع استمرار تأجيل بعض الرحلات خلال اليوم بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي ورلد سنترال"، وفق ما نقلته (رويترز). 

وظهرت المياه وقد غمرت جزءا من ممرات مطار دبي الدولي في مقطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من اللقطات.

وتعمل من مطار دبي الدولي شركة طيران الإمارات وشركة فلاي دبي. وقالت طيران الإمارات إنها أجلت عددا من الرحلات من مطار دبي. 

وقالت فلاي دبي إنها أجلت رحلاتها أيضا بينما تم تحويل بعض الرحلات.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة ترفض طلب عراقياً بشأن قواتها العسكرية

الولايات المتحدة ترفض طلب عراقياً بشأن قواتها العسكرية

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس

سلطان عُمان: سنسير خارجياً على خط السلطان قابوس

سلطان عُمان: سنسير خارجياً على خط السلطان قابوس

بالفيديو: تعرّف على السلطان الجديد لسلطنة عُمان

بالفيديو: تعرّف على السلطان الجديد لسلطنة عُمان

هل تتغير سياسات سلطة عُمان المُحايدة بعد السلطان قابوس؟

هل تتغير سياسات سلطة عُمان المُحايدة بعد السلطان قابوس؟

الإمارات تُعلن الحداد ثلاثة أيام على السلطان قابوس

الإمارات تُعلن الحداد ثلاثة أيام على السلطان قابوس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إدارة السجون تبلغ الأسرى بقرارها نقل 60 قاصراً إلى سجن (الدامون)

إدارة السجون تبلغ الأسرى بقرارها نقل 60 قاصراً إلى سجن (الدامون)

إدارة المرور تُصدر تنويهاً بخصوص إغلاق &#34;السايد الغربي&#34; لشارع النصر بغزة

إدارة المرور تُصدر تنويهاً بخصوص إغلاق "السايد الغربي" لشارع النصر بغزة

بلدية غزة تُوقف بئرين عن العمل نظراً لملوحتهما

بلدية غزة تُوقف بئرين عن العمل نظراً لملوحتهما

الشرطة تُكّرم عدداً من ضباط المرور والنجدة لإعادتهم محفظة لإحدى المواطنات

الشرطة تُكّرم عدداً من ضباط المرور والنجدة لإعادتهم محفظة لإحدى المواطنات

الشرطة: 52 ألف مسافر تنقلوا عبر &#34;الكرامة&#34; وتوقيف 190 مطلوباً الأسبوع الماضي

الشرطة: 52 ألف مسافر تنقلوا عبر "الكرامة" وتوقيف 190 مطلوباً الأسبوع الماضي

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف غرب سلفيت لتوسع استيطاني جديد

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف غرب سلفيت لتوسع استيطاني جديد

الرئيس عباس ينعى سلطان عُمان ويُعلن الحداد ثلاثة أيام

الرئيس عباس ينعى سلطان عُمان ويُعلن الحداد ثلاثة أيام

الاحتلال يُواصل الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالأغوار

الاحتلال يُواصل الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالأغوار

منوعات

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على &#34;الجوكر&#34;

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على "الجوكر"

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت في القضية

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت في القضية

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة بتسجيل صوتي

زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة بتسجيل صوتي

وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز

وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز

صندوق مليء بالوثائق يفجر مفاجأة حول وفاة مارلين مونرو

صندوق مليء بالوثائق يفجر مفاجأة حول وفاة مارلين مونرو

عربي

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس