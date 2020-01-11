مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة





وقالت فلاي دبي إنها أجلت رحلاتها أيضا بينما تم تحويل بعض الرحلات.





رام الله - دنيا الوطنقالت مؤسسة مطارات دبي إن مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم استقبالا للمسافرين، ألغى أو حول أو أجل رحلات يوم السبت بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات.وقالت على تويتر "من المتوقع استمرار تأجيل بعض الرحلات خلال اليوم بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي ورلد سنترال"، وفق ما نقلته (رويترز).وظهرت المياه وقد غمرت جزءا من ممرات مطار دبي الدولي في مقطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من اللقطات.وتعمل من مطار دبي الدولي شركة طيران الإمارات وشركة فلاي دبي. وقالت طيران الإمارات إنها أجلت عددا من الرحلات من مطار دبي.