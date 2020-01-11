دولي

"فيسبوك" و"إنستغرام" يحجبان منشورات مؤيدة لسليماني

"فيسبوك" و"إنستغرام" يحجبان منشورات مؤيدة لسليماني
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة (فيسبوك) أن موقعها الشعبي للتواصل الاجتماع وتطبيق (إنستغرام) التابع لها يحجبان منشورات مؤيدة للجنرال الإيراني القتيل قاسم سليماني "امتثالا للعقوبات الأمريكية ضد إيران".

وأعرب متحدث باسم (فيسبوك) في بيان تلقته شبكة (سي إن إن) أمس الجمعة عن التزام الشركة بقانون العقوبات الأمريكية، لاسيما فيما يتعلق بإدراج حكومة الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني وقادته على قائمة الإرهاب.

ولفت المتحدث إلى أن (فيسبوك) تزيل الحسابات المدارة من قبل أو نيابة عن الأشخاص والتنظيمات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى حجب المنشورات التي تؤيد تصرفات هؤلاء أو تسعى إلى مساعدتهم في أنشطتهم.

وانتقد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عبر (تويتر) تصرفات (إنستغرام) الذي يعد إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الغربية القليلة غير المحظورة في إيران، واصفا إياها بـ"غير ديمقراطية".


وبين هؤلاء مستخدمي (إنستغرام) الذين تم حجب منشوراتهم بسبب مواقفهم المؤيدة لسليماني، لاعب كرة القدم الإيراني، علي رضا جهان بخش، الذي نشر على حساب موثق له صورة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بعد اغتياله الأسبوع الماضي بغارة أمريكية في العراق.

وأغلق (إنستغرام) حساب سليماني الشخصي في أبريل الماضي، في أعقاب تصنيف الإدارة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له تنظيمين إرهابيين.

أخبار ذات صلة

ماكرون يعلن بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية

ماكرون يعلن بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية

مصرع 12 مهاجراً جراء غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية

مصرع 12 مهاجراً جراء غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية

أوغلو: نتطلع لأن يُقنع الروس حفتر بوقف إطلاق النار

أوغلو: نتطلع لأن يُقنع الروس حفتر بوقف إطلاق النار

الخطوط الجوية الأوكرانية: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة يبرؤنا من أي مسؤولية أمنية

الخطوط الجوية الأوكرانية: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة يبرؤنا من أي مسؤولية أمنية

الحرس الثوري الإيراني يُوضّح كواليس اتخاذ قرار إسقاط الطائرة الأوكرانية

الحرس الثوري الإيراني يُوضّح كواليس اتخاذ قرار إسقاط الطائرة الأوكرانية

البيت الأبيض يدرس قائمة جديدة للدول &#34;المحظور&#34; دخول مواطنيها

البيت الأبيض يدرس قائمة جديدة للدول "المحظور" دخول مواطنيها

أول تعليق من الولايات المتحدة على وفاة السلطان قابوس بن سعيد

أول تعليق من الولايات المتحدة على وفاة السلطان قابوس بن سعيد

شاهد: مقطع للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة

شاهد: مقطع للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إدارة السجون تبلغ الأسرى بقرارها نقل 60 قاصراً إلى سجن (الدامون)

إدارة السجون تبلغ الأسرى بقرارها نقل 60 قاصراً إلى سجن (الدامون)

إدارة المرور تُصدر تنويهاً بخصوص إغلاق &#34;السايد الغربي&#34; لشارع النصر بغزة

إدارة المرور تُصدر تنويهاً بخصوص إغلاق "السايد الغربي" لشارع النصر بغزة

بلدية غزة تُوقف بئرين عن العمل نظراً لملوحتهما

بلدية غزة تُوقف بئرين عن العمل نظراً لملوحتهما

الشرطة تُكّرم عدداً من ضباط المرور والنجدة لإعادتهم محفظة لإحدى المواطنات

الشرطة تُكّرم عدداً من ضباط المرور والنجدة لإعادتهم محفظة لإحدى المواطنات

الشرطة: 52 ألف مسافر تنقلوا عبر &#34;الكرامة&#34; وتوقيف 190 مطلوباً الأسبوع الماضي

الشرطة: 52 ألف مسافر تنقلوا عبر "الكرامة" وتوقيف 190 مطلوباً الأسبوع الماضي

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف غرب سلفيت لتوسع استيطاني جديد

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف غرب سلفيت لتوسع استيطاني جديد

الرئيس عباس ينعى سلطان عُمان ويُعلن الحداد ثلاثة أيام

الرئيس عباس ينعى سلطان عُمان ويُعلن الحداد ثلاثة أيام

الاحتلال يُواصل الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالأغوار

الاحتلال يُواصل الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالأغوار

منوعات

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على &#34;الجوكر&#34;

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على "الجوكر"

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت في القضية

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت في القضية

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة بتسجيل صوتي

زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة بتسجيل صوتي

وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز

وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز

صندوق مليء بالوثائق يفجر مفاجأة حول وفاة مارلين مونرو

صندوق مليء بالوثائق يفجر مفاجأة حول وفاة مارلين مونرو

عربي

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس