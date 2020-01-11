شؤون فلسطينية

شقيق الأسير كريم يونس يوضح الحالة الصحية لعميد الأسرى

شقيق الأسير كريم يونس يوضح الحالة الصحية لعميد الأسرى
الأسير كريم يونس
خاص دنيا الوطن - ولاء البرعي
أكد نبيل يونس، شقيق الأسير كريم يونس، أن شقيقه دخل عامه الـ 38، في سجون الاحتلال، وسط معاناته من آلام في العضلات، ويحاول معالجة نفسه بالتمارين اليومية، بداخل غرفة السجن.

وطالب يونس خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، هيئة شؤون الأسرى، بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما فيهم عميد الأسرى ورفاقه، وأن تُبقي قضيتهم هي القضية المركزية، وأن الأسرى هم خطوط حمراء، ولا يسمح بالتعدي والتطاول عليهم، ولا تجاهل قضيتهم، ولا تخفيف زياراتهم، ونعلم أنهم يتهاونون ويتجاوزون ملف القضية، الذي نرفضه رفض قاطع.

وأشار يونس، إلى أن الجانب الإسرائيلي، يتعامل مع قضية الأسرى بتخاذل، وتباطؤ، وتهاون، معرباً عن أمله بتواجد رئيس هيئة شؤون الأسرى في كافة المفاوضات، ليطلع على الاعتداءات التي ترتكبها إدارة السجون بحق أسرانا، وعلى كافة الملفات، كصفقة تبادل الأسرى.

وأكد يونس، أن سلطات الاحتلال، تتعامل مع الأسرى، الذين سجنوا على خلفية أمنية، وارتكبوا الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بأفضل معاملة في داخل السجون، من ناحية الزيارة والعلاج، ودعم المؤسسات الخارجية لهم، ومن حكموا بالمؤبدات، يفرج عنهم بعد عدة سنوات قليلة، بينما أسرانا، يسوقون أنهم إرهابيون، ويعاملون بأسوأ معاملة.

أخبار ذات صلة

مواطن من البريج يلفت نظر المسؤولين بالوكالة لمعاناة المتضررين من عدوان 2014

مواطن من البريج يلفت نظر المسؤولين بالوكالة لمعاناة المتضررين من عدوان 2014

استئناف ضخ غاز الطهي لقطاع غزة اليوم

استئناف ضخ غاز الطهي لقطاع غزة اليوم

هل دُفنت رؤية الفصائل الفلسطينية الثمانية لإنهاء الانقسام؟

هل دُفنت رؤية الفصائل الفلسطينية الثمانية لإنهاء الانقسام؟

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طقس الأحد: أجواء شديدة البرودة وتتساقط الأمطار مساءً

طقس الأحد: أجواء شديدة البرودة وتتساقط الأمطار مساءً

قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب الحرم الإبراهيمي

قائمة القدس التابعة للجهاد الإسلامي تُعلن فوزها بانتخابات نقابة المحامين الشرعيين

قائمة القدس التابعة للجهاد الإسلامي تُعلن فوزها بانتخابات نقابة المحامين الشرعيين

وزيرا الحكم المحلي والزراعة يتفقدان مكب زهرة الفنجان

وزيرا الحكم المحلي والزراعة يتفقدان مكب زهرة الفنجان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب الحرم الإبراهيمي

وزيرا الحكم المحلي والزراعة يتفقدان مكب زهرة الفنجان

وزيرا الحكم المحلي والزراعة يتفقدان مكب زهرة الفنجان

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات قرب مفترق عناتا

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات قرب مفترق عناتا

إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال لسوق تجاري في سلواد

إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال لسوق تجاري في سلواد

مجدلاني: سنتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات

مجدلاني: سنتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات

افتتاح مهرجان &#34;سينما المقاومة&#34; الخامس بغزة بمشاركة فصائل فلسطينية

افتتاح مهرجان "سينما المقاومة" الخامس بغزة بمشاركة فصائل فلسطينية

فروانة: الأسير &#34;نبيل مسالمة&#34; ينضم إلى قائمة عُمداء الأسرى

فروانة: الأسير "نبيل مسالمة" ينضم إلى قائمة عُمداء الأسرى

منوعات

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

لجين عمران: &#34;فخورة جدًا إني مطلقة&#34;

لجين عمران: "فخورة جدًا إني مطلقة"

القبض على زوج نانسي عجرم بعد ثبوت تزويره فيديوهات قتل اللص

القبض على زوج نانسي عجرم بعد ثبوت تزويره فيديوهات قتل اللص

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على &#34;الجوكر&#34;

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على "الجوكر"

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت في القضية

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت في القضية

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

عربي

مصر: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا لا تراعي مصالحنا

مصر: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا لا تراعي مصالحنا

السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعي المستوى

السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعي المستوى

الدفاع الروسية: فتح ثلاثة معابر لإخراج المدنيين من إدلب السورية من الاثنين

الدفاع الروسية: فتح ثلاثة معابر لإخراج المدنيين من إدلب السورية من الاثنين

شاهد: سليل العائلة المالكة في العراق يُرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية

شاهد: سليل العائلة المالكة في العراق يُرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية