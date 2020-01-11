إدارة السجون تبلغ الأسرى بقرارها نقل 60 قاصراً إلى سجن (الدامون)

الأسرى الفلسطينيون "أرشيفية"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت: إن إدارة سجون الاحتلال، أبلغت الأسرى في سجن (عوفر) بقرارها نقل نحو (60) أسيراً قاصراً إلى سجن (الدامون) يوم غدٍ الأحد؛ رافضة مرافقة ممثلين عنهم من الأسرى البالغين.



وأوضح الأسرى في رسائل وصلت للهئية، تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنها، من غالبية السجون، أنهم يرفضون نقل الأسرى القاصرين إلى سجون أخرى دون ممثلين عنهم، وذلك لما فيه من خطورة على مصير القاصرين، الذين ينفرد بهم السجّان في غياب الممثل، معلنين أنهم سيقومون بخطوات تصعيدية في حال إقدام الإدارة على ذلك.



يشار إلى أن نحو (200) أسير قاصر، يقبعون في سجون الاحتلال، ويقوم عدد من الأسرى البالغين بتوجيههم، وإدارة نظام حياتهم ومتابعة أوضاعهم، وتمثيلهم، أمام إدارة السجون.