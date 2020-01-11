قيادي بالجهاد: طالبنا المصريين بمزيد من التسهيلات على (معبر رفح البري)

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن وفد حركته، الذي زار مصر مؤخراً، طالب المصريين بمزيد من التسهيلات في (معبر رفح البري)، وما بعد المعبر، حتى يتم وصول الفلسطينيين إلى القاهرة.وأضاف المدلل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": لقاءاتنا دائماً مع المصريين، والوفد الأخير مع القادة المصريين، أكدوا أنه لا بد أن يتم كسر الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، خاصة في ظل معاناة القطاع في السفر عبر العبر، وهذا ما نحمله في لقاءاتنا مع الإخوة المصريين، بأنه لابد أن تفك كل العوائق، التي تعترض طريق أهلنا في قطاع غزة".وفي ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، قال المدلل: "لن يكون هناك أي اتفاق سياسي أو تهدئة أو هدنة طويلة الأمد مع العدو الصهيوني، ومعركتنا معه مفتوحة، ولن تتوقف أبداً، والمقاومة لن تلقي البندقية، ومن حق المقاومة، أن تدافع عن أبناء شعبها، والتهدئة طويلة الأمد، لم يطرحها أحد على حركة الجهاد الإسلامي".