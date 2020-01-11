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قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس
السلطان قابوس بن سعيد
رام الله - دنيا الوطن
عزى قادة الدول العربية، سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر ناهز (79 عاماً)، بعد فترة حكم، امتدت لخمسين عاماً.

وأصدر الديوان الملكي السعودي، بياناً نشرته (روسيا اليوم)، أعلن فيه، أن "خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، يعزيان العائلة المالكة في سلطنة عُمان والشعب العُماني الشقيق، والأمة العربية والإسلامية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور"، كما تمنت المملكة "للشعب العُماني الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على سلطنة عُمان، وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".

وأصدرت الرئاسة المصرية، بياناً، عزت فيه الشعب العُماني، بوفاة السلطان قابوس، جاء فيه، "فقدت الأمة العربية زعيماً من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، قائداً حكيماً، منح عمره لوطنه ولأمته، زعيماً عربياً سيسجل له التاريخ، أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عُمان على مدار نصف قرن، حقق لها المكانة والنهضة والعزة".

وقدم ملك الأردن عبد الله بن الحسين، التعزية بوفاة السلطان قابوس، ورد فيها: "نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخاً كبيراً وحليفاً للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن، مستنداً إلى مبادئ راسخة".


كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان الجديد، أعرب فيها باسمه، وباسم الشعب الكويتي عن "بالغ الحزن والأسى"، مشيراً إلى أن العالم "فقد برحيله أحد رجالاته العظام"، كما فقدت سلطنة عُمان والأسرة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية "قائداً حكيماً كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية"، مشيداً بما حققته سلطنة عُمان الشقيقة في عهده الميمون من نهضة شاملة وتطور كبير، شمل مختلف الميادين.

بدوره، عزى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوفاة السلطان قابوس، وعبر ببرقية التعزية عن "خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".

ونشر محمد بن زايد تغريدة في حسابه على (تويتر) نعى فيها السلطان الراحل قابوس، بقوله: "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائداً حكيماً، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس".


وبعث الرئيس السوري بشار الأسد، برقية تعزية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عُمان، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وجاء في برقية التعزية: "لقد قاد الفقيد الراحل سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها، وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحن على أتم الثقة بقدرتكم على متابعة هذه المسيرة ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة بلدكم، ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، لما فيه خير ومصلحة شعبكم الشقيق".

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز (79 عاماً)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970 خلفاً لأبيه.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس.

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