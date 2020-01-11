شاهد: الاحتلال يفتح سدود تجمع مياه الأمطار شرقي الشجاعية مجدداً















رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الزراعة بغزة: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت من جديد وبشكل متعمد، على فتح سدود تجمع مياه الأمطار على أراضي المزارعين شرقي الشجاعية.وأضافت في تصريح لها عبر موقع (فيسبوك): أن هذا الأمر أدّى إلى غرق حوالي 1000 دونم زراعي مزروعة بالمحاصيلالحقلية (شعير، قمح، بيقا.. الخ)، ومحاصيل أخرى مثل (ملفوف، زهرة، بازيلاء ...الخ).وكانت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، قالت يوم الخميس: إن إسرائيل تواصل منذ مطلع الأسبوع الماضي، وبشكل متكرر وممنهج، سياسة إلحاق الأذى بقطاع غزة، ومزارعيه.وقالت المجموعة: إن القطاع، شهد مع بداية المنخفضات الجوية لهذا الأسبوع، موجة من تدفق مياه الأمطار الجارية من شرقي القطاع، خصوصاً شرق مدينة غزة، خاصة مع عدم القدرة التخزينية لبرك تجميع مياه الأمطار المقامة من الجانب الإسرائيلي شرقي القطاع.