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شاهد: قيادي بالمقاومة: انتقلنا لمرحلة جديدة بإدارة الصراع بعد اغتيال سليماني

شاهد: قيادي بالمقاومة: انتقلنا لمرحلة جديدة بإدارة الصراع بعد اغتيال سليماني
فصائل المقاومة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
قال الأمين العام لكتائب المجاهدين، نائل عودة: إنه بعد "جريمة اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، انتقل محور المقاومة لمحطة جديدة في طبيعة وإدارة الصراع مع الاحتلال".

وأضاف عودة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "محور المقاومة، الذي يمتلك جبهة موحدة في مواجهة أي اعتداء أمريكي أو إسرائيلي، يرفض سياسة التفرد بأي جبهة من الجبهات، وأي جبهة ستتعرض لمحاولة تصعيد، بالتأكيد محور المقاومة، يمتلك جبهة موحدة في مواجهة أي تصعيد مع الاحتلال".

وتابع: "العدو الصهيوني، يحاول أن يتمدد في المنطقة، وأن يفرض قواعد اشتباك جديدة على المقاومة، وعلى محورها في الإقليم، والمقاومة الفلسطينية، معها كل أحرار الأمة العربية والإسلامية، وخاصة بعد الجريمة النكراء، التي ارتكبت بحق سليماني".   

وأكمل: "محور المقاومة قادر على لجم أي حماقة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية، استطاعت أن تُثَبّت قاعدة الدم بالدم". 

 

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