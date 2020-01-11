أوغلو: نتطلع لأن يُقنع الروس حفتر بوقف إطلاق النار

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

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رام الله - دنيا الوطن

شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن بلاده تتطلع لأن تقنع روسيا، خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار، بموجب اتفاق الرئيسين رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده السبت، بمدينة إسطنبول، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمية في غانا، شيرلي أيوركور بوتشوي، ونقلته وكالة (الأناضول) التركية.



وقال أوغلو: "نتطلع من أصدقائنا الروس، لأن يقنعوا حفتر بوقف إطلاق النار، بموجب اتفاق رئيسي بلدينا".



وأوضح أوغلو، أنه لا مشكلة بالنسبة لتركيا بمشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بحل سياسي في ليبيا، وهذا يشمل حفتر أيضًا، "لكن عليه أولًا الالتزام بوقف إطلاق النار".