راصدون جويون يوضحون شكل المنخفض التالي الذي سيضرب فلسطين

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خاص دنيا الوطن - ولاء البرعي

أكد راصدون جويون، أنه بعد المنخفض الجوي، الذي ضرب فلسطين، ستعيش البلاد حالة من الاستقرار لفترة قصيرة، ثم سيكون المنخفض التالي محملًا بالأمطار الخفيفة، ولن يكون محملًا بالثلوج.



وقال الراصد الجوي، يوسف أبو أسعد لـ"دنيا الوطن": "إن المنخفض الجوي المقبل، سيكون محملاً بالأمطار الخفيفة المتفرقة يومي الأحد والاثنين، ويشمل المناطق الشمالية في فلسطين، وتكون درجات الحرارة منخفضة، والأجواء باردة، مع احتمالية سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت المقبلين".



أما الراصد الجوي أيمن المصري، فقال: إن المنخفض الجوي التالي لن يكون قويًا، وسيبدأ غدًا الأحد، آخر ساعات النهار، وسيشهد حالة من الاستقرار، وينتهي مع ظهر يوم الاثنين، وسيكون محملاً بالأمطار المحلية، التي ستهطل على المناطق الشمالية للبلاد، وأن حالة الاستقرار من ضعيفة إلى متوسطة.



فيما قال الراصد الجوي، ليث العلامي: إن المنخفض الجوي التالي سيبدأ يوم الأحد، نهاراً، إلى الاثنين، مع هطول زخات متفرقة من الأمطار، على الجهات الشمالية، والوسطى من البلاد، ومن الممكن أن تمتد إلى الجنوب.