مزهر: أسباب طارئة أدت لتعذر وصول الوفد الأمني المصري لغزة

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، أنه تعذر وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، لأسباب طارئة.



وأضاف مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "مصر لها دور محوري بالملف الفلسطيني، وتحديداً باتجاه إنهاء الانقسام"، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة، كل ما يدور عن التهدئة بين غزة والاحتلال الإسرائيلي مواد إعلامية، يقدمها وينشرها الاحتلال، ولا أساس لها من الصحة.



وتابع مزهر: "العدو يتلاعب برسائله لتطويع المقاومة الفلسطينية، ولا يوجد إجراءات أو خطوات باتجاه التهدئة، وحتى إجراء الانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل الحكومة الجديدة لن تستطيع الحكومة الحالية إبرام أي اتفاق، ونؤكد أن ما يجري هدفه تضليل شعبنا الفلسطيني، وإدخاله بحالة فرقة، ويجب أن نبقى موحدين لطرد هذا العدو المجرم".



وفي ملف الانتخابات، قال مزهر: "الأيام أثبتت صحة موقف الجبهة الشعبية، بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات، دون فتح حوار شامل، باجتماع قيادي فلسطيني، يناقش الملف السياسي، ثم نتحدث عن الانتخابات".



وتابع: "أمام الانتخابات هناك الكثير من المعيقات، ونحن نحتاج إلى حوار شامل لمناقشة الموضوع السياسي، ثم ملف الانتخابات، ولا شرعية لأي انتخابات دون القدس، وغزة، والضفة الفلسطينية.





واستكمل: "سيكون النتاج الطبيعي لهذا اللقاء القيادي، هو إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، وبذلك نكون بدأنا خطوات عملية لإجراء الانتخابات وإنجاز المصالحة، والمدخل لكل شيء، يبدأ من خلال المصالحة، ويجب أن نعود للأصل، وهو إنجاز المصالحة".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال