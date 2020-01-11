الشرطة تُكّرم عدداً من ضباط المرور والنجدة لإعادتهم محفظة لإحدى المواطنات
رام الله - دنيا الوطن
كرم اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة الفلسطينية، بغزة، عدداً من ضباط المرور والنجدة، وهم: مساعد أشرف سويدان، ورقيب، ماجد ديب، ورقيب، حسني المنسي، لقيامهم بإعادة محفظة مالية لإحدى المواطنات، وبها مبلغ 600 شيكل، وذلك خلال ساعات دوامهم الرسمية.
وعبر اللواء عن اعتزازه بأمانة الضباط، وتفانيهم بعملهم، داعياً الجميع للاحتذاء بهم، وتقديم يد العون لكل من هو بحاجة له، وفق ما ورد في موقع المرور الرسمي عبر موقع (واتساب).
كرم اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة الفلسطينية، بغزة، عدداً من ضباط المرور والنجدة، وهم: مساعد أشرف سويدان، ورقيب، ماجد ديب، ورقيب، حسني المنسي، لقيامهم بإعادة محفظة مالية لإحدى المواطنات، وبها مبلغ 600 شيكل، وذلك خلال ساعات دوامهم الرسمية.
وعبر اللواء عن اعتزازه بأمانة الضباط، وتفانيهم بعملهم، داعياً الجميع للاحتذاء بهم، وتقديم يد العون لكل من هو بحاجة له، وفق ما ورد في موقع المرور الرسمي عبر موقع (واتساب).
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