ليبرمان يُوضح رأيه بشأن التوصل لصفقة تبادل مع حماس

أكد زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، عن معارضته لأي صفقة، سيتم التوصل إليها مع حماس.





وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة (القدس) المحلية: أنه سيرفض أي صفقة، يتم فيها تبييض السجون من أسرى حماس والمنظمات الأخرى.





في سياق منفصل، هاجم ليبرمان (القائمة المشتركة)، بزعم أن أعضاءها يؤيدون حركة حماس، وأدانوا اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.



وقال ليبرمان: إن أعضاء (القائمة المشتركة) يتحدثون علنًا عن تأييدهم للمنظمات "الإرهابية" في المنطقة.



وبشأن الوضع الداخلي، قال ليبرمان إن حزب (أزرق أبيض) يسعى للتحالف مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة والقائمة المشتركة، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات تجري من أجل إنشاء هذا التحالف، وأن اجتماعات مكثفة عقدت الشهر الماضي، لهذا الهدف.



واتهم زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يريد الحصانة على حساب المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن حزبه، سيعمل من أجل منع ذلك، حتى وإن كان ذلك سيتسبب بصراع مع رئيس "كنيست" بولي إدلشتاين، الذي يجب أن يكون في موضع يحقق مصلحة الدولة، وليس الحزب.



وأشار إلى أن حزبه يبذل كل ما في وسعه من أجل "تشكيل ائتلاف صهيوني يضم جميع الأحزاب الصهيونية"، وذلك يعتمد على حجم المقاعد، التي سيحصل عليها حزبه في الانتخابات المقبلة.

رام الله - دنيا الوطن