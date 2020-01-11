الخطوط الجوية الأوكرانية: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة يبرؤنا من أي مسؤولية أمنية

وطالبت الخطوط الأوكرانية طهران بتقرير عن الحادث خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أنها ستجري مفاوضات بين أوكرانيا والدول المتضررة وإيران بشأن التعويضات لضحايا الطائرة.





وأضافت: "أوقفنا كل رحلاتنا الجوية إلى إيران برغم ثقتنا في الحكومة الإيرانية".

وأصدرت إيران صباح اليوم، بياناً، قالت فيه: إن الطائرة الأوكرانية، أسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".وقال الحرس الثوري الإيراني: "أننا كنا بحالة تأهب بعد تهديد أميركا بضرب 52 هدفاً، والنظام الصاروخي أخطأ بتحديد هوية الطائرة الأوكرانية"، مشيراً إلى أنها أسقطت بصاروخ قصير المدى.وقال قائد القوات الجوية بالحرس الثوري: إن "المسؤول الذي اتخذ قرار إطلاق المضادات، كان يعتقد أنه يستهدف صاروخ كروز".