مستوطنون يواصلون أعمال تجريف غرب سلفيت لتوسع استيطاني جديد

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رام الله - دنيا الوطن

واصل مستوطنون، أعمال تجريف لتوسعة مستوطنة (بروخين) المقامة على أراضي المواطنين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت شمال الضفة.



وأفاد شهود عيان، أن جرافات المستوطنين، واصلت عمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية، للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدة بروقين وبلدة بديا وكفر الديك وقرية سرطة غرب محافظة سلفيت، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وأكد الباحث في شؤون الاستيطان، خالد معالي، أن عمليات التوسع الاستيطاني، لم تتوقف في كافة قرى وبلدات سلفيت؛ حيث تستنزف 25 مستوطنة أراضي 18 تجمعاً سكانياً في محافظة سلفيت، مشيراً إلى أنه يجري بناء متنزه ومؤسسات، تتبع لمستوطنة (بروخين).



ولفت معالي، إلى أن حكومة الاحتلال، أعلنت في وقت سابق عن توسيع مستوطنة "بروخين" بمئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة، موضحاً أنه يجري العمل على بنائها حالياً على حساب أراضي المزارعين، وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني.