الحرس الثوري الإيراني يُوضّح كواليس اتخاذ قرار إسقاط الطائرة الأوكرانية

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

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رام الله - دنيا الوطن

وضّح الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تفاصيل وكواليس إطلاق الصاروخ، الذي أصاب الطائرة الأوكرانية، قبل يومين.



وقال قائد القوة الجوية للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زاده، في مؤتمر صحفي: إن "مضاداتنا كانت بحالة تأهب، وكان هناك احتمال لمواجهة القوات الأمريكية".



وشدّد على أننا "كنا بحالة تأهب بعد تهديد أميركا بضرب 52 هدفاً، والنظام الصاروخي أخطأ بتحديد هوية الطائرة الأوكرانية"، مشيراً إلى أنها أسقطت بصاروخ قصير المدى.



وقال قائد القوات الجوية بالحرس الثوري: إن "المسؤول الذي اتخذ قرار إطلاق المضادات، كان يعتقد أنه يستهدف صاروخ كروز".



وحمّل زاده الولايات المتحدة، جزءاً من المسؤولية عن سقوط الطائرة الأوكرانية؛ لأنها صعّدت التوتر مع طهران.



وكانت الطائرة، وعلى متنها 176 راكباً، متوجهة من طهران، إلى كييف، سقطت بعيد إقلاعها بوقت قصير من مطار الإمام الخميني، بالتزامن مع الهجمات الصاروخية، التي شنها الحرس الثوري الإيراني ضد قاعدة (عين الأسد) الأمريكية في العراق.