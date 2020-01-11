الرئيس عباس ينعى سلطان عُمان ويُعلن الحداد ثلاثة أيام

الرئيس محمود عباس وسلطان عمان

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رام الله - دنيا الوطن

نعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، ببالغ الحزن والأسى، سلطان عُمان الشقيقة، السلطان قابوس بن سعيد.



وقال في بيان نشرته الوكالة الفلسطينية الرسمية: "فقدت أمتنا العربية والإسلامية، اليوم، قائداً وزعيماً من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية بحكمة واتزان، مشيداً بما حققته السلطنة الشقيقة في عهده من نهضة شاملة وتطور كبير في مختلف المجالات".



وأعرب الرئيس عباس، عن تأثره وحزنه وأبناء شعبنا الفلسطيني بهذا المصاب الجلل، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب سلطنة عمان، وشعبها الشقيق بهذه الظروف الصعبة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.



هذا وقد أعلنت دولة فلسطين الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام على روح الفقيد الكبير.