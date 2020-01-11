نافذ عزام: عدم وجود راية الجهاد الإسلامي بمؤتمر الحرس الثوري مسألة صغيرة

مؤتمر أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجوية الإيرانية

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، أن عدم وجود راية حركته في مؤتمر أمير علي حاجي زادة، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، لا يستحق الوقوف أمامه كثيرًا.



وقال عزام لـ"دنيا الوطن": "نحن في حركة الجهاد، نثق بإيران ودعمها لشعبنا وقضيتنا، وموضوع العلم مسألة صغيرة، لا تستحق الوقوف أمامها"، مضيفًا: "نثق كذلك بالجمهورية الإسلامية، بأن سياسة الجنرال قاسم سليماني، ستستمر، وأن الدعم الإيراني سيستمر بنفس القوة".



وكان قائد القوات الجوية الإيرانية، قد عقد مؤتمراً صحفياً، ظهر فيه علم بلاده إلى جانب راية الحرس الثوري، بجانب أعلام الفصائل، التي تعمل ضمن حلف "محور المقاومة"، وتضم كلاً من: "حزب الله اللبناني، وأنصار الله اليمني (الحوثيون)، وكذلك الحشد الشعبي العراقي، ولواء (فاطميون) الأفغاني، ولواء (زينبيون) الباكستاني، إضافة لراية حركة حماس.



وحول اتهام البعض لحركته، بأنها تعمل خارج المنظومة العربية، ووفق مصالح إيرانية، رد عزام على ذلك بالقول: "هذا هُراء لا يستحق الرد عليه، هدفه إثارة البلبلة والتشويش، فحركة الجهاد لها برنامجها الواضح والمعروف، وفي ذات الوقت لها حفاؤها، وتعتز بعلاقاتها الوطيدة مع الجمهورية الإسلامية، وتُعلن على الملأ بأن إيران أكبر الداعمين للجهاد الإسلامي، والقضية الفلسطينية، وأيضًا إيران تدعم معظم القضايا العربية والإسلامية".



وعن استمرارية دعم إيران لحركته، من عدمه، قال عزام: إنه "من المؤكد أن الحاج قاسم سليماني، كان داعمًا كبيرًا لمشروع المقاومة في فلسطين، وعموم القضية الفلسطينية، ومن المؤكد أن الفلسطينيين، قد خسروا سندًا كبيرًا لهم؛ لكن المسألة تتعلق بالسياسية العامة في إيران تجاه فلسطين، لأنها تؤمن أن فلسطين قضية الأمة كلها، ونحن بدورنا غير قلقين على الإطلاق بخصوص وقوف إيران معنا".