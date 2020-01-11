البيت الأبيض يدرس قائمة جديدة للدول "المحظور" دخول مواطنيها

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد تقرير نشرته (الأسوشيتد برس)، السبت، بأن البيت الأبيض، يدرس توسيع الحظر على السفر للولايات المتحدة، ليشمل دولاً إضافية، بحسب ما ذكر ستة مسؤولين مطلعين على المداولات.



وكشف مسؤولان لـ (أسوشيتد برس)، بأن الوثيقة الخاصة بالتغييرات، قد حجبت أسماء الدول التي ستتأثر بها، وذلك لأنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من اتخاذ التدابير اللازمة النهائية بخصوصها.



وقال المسؤولان، إن القرار سيتضمن عدداً من الدول التي سبق وصدر بحقها قرار تنفيذي بالحظر في كانون الثاني/ يناير2017، فيما ستغيب دول أخرى مثل العراق والسودان وتشاد، بعد جولات تقاضٍ واسعة.



ومن المتوقع، أن يتضمن قرار الحظر الجديد بحسب (الأسوشيتد برس) دولاً هي: إيران وسوريا والصومال وليبيا واليمن، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرر إضافة دولتين هما: فنزويلا وكوريا الشمالية.



ورفض البيت الأبيض، نفي أو تأكيد المعلومات التي نشرتها (الأسوشيتد برس)، إلا أن مصادر رجحت، أن يتم إعلان القرار رسمياً بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة، لقرار حظر السفر الأول لترامب في 27 كانون الثاني/ يناير 2017.