أول تعليق من الولايات المتحدة على وفاة السلطان قابوس بن سعيد

سلطان عمان قابوس بن سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عُمان، إنها تشعر بالحزن العميق، لوفاة السلطان قابوس بن سعيد.



وقالت في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكة على حسابها في (تويتر): "لقد فقدنا أحد قادة العالم العظماء، وصاحب الرؤى المسؤولة عن ازدهار عُمان وتقدمها، خلال نصف القرن الماضي".



وتابعت: "نقدم خالص التعازي والمواساة لعائلة السلطان قابوس وشعب سلطنة عمان"، مشيرة إلى أن قيادته الثابتة، جسدت صدقه وكرمه وتسامحه وحبه العميق لبلاده.



وقالت السفارة الأمريكية: لن يفتقد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الشعب العماني فقط، ولكن سيفتقده أيضاً أصدقاؤه ومحبوه في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.



ونعى ديوان البلاط السلطاني العُماني، فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان البلاد، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، بعد معاناة مع مرض ألم به منذ العام 2014.