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بالفيديو: تعرّف على السلطان الجديد لسلطنة عُمان

بالفيديو: تعرّف على السلطان الجديد لسلطنة عُمان
السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد
رام الله - دنيا الوطن
أدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء الجمعة.

والسلطان الجديد، هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741م التي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة، وفق (الجزيرة). 

ووفق إعلام محلي، سبق أن تولى السلطان الجديد العديد من المناصب، حيث كان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040" ووزيراً للتراث والثقافة منذ شباط/ فبراير 2002 وحتى 11 كانون الثاني/ يناير 2020.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية، ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية.

وتولى رئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986 وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية، التي أقيمت في مسقط 2010.

وهو من مواليد العام 1954، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.

وعلى خلاف السلطان الراحل، الذي لم يكن لديه أولاد أو أشقاء يرثون العرش، فالسلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور، لديه 4 أولاد بينهم بنتان.

ووفق جريدة (الرؤية) العمانية، فلدى السلطان الجديد، ذي يزن، بلعرب، وثريا، وأميمة، وزوجته عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، وأمه شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

وإخوة السلطان الجديد ثمانية، هم: طلال، وأسعد، قيس، وشهاب، وأدهم، وفارس، وكاملة، وأمل. 

وجاءت تسميته سلطاناً للبلاد، عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة المالكة لتحديد خليفة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود.

وقال مجلس الدفاع، الذي يضم كبار الضباط والمسؤولين، والموكل لها دعوة العائلة لتحديد الخليفة في بيان "تسلّم مجلس الدفاع اليوم السبت، ردًا كريمًا من مجلس العائلة المالكة، والتي دعاه بحكم النظام الأساسي للبلاد للانعقاد لاختيار خليفة قابوس بن سعيد".

وأوضح أن "مجلس العائلة المالكة، انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، وبقناعة راسخة، تثبيت من أوصى به السلطان في وصيته".

وأضاف بيان مجلس الدفاع "عليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية، وفقًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به السلطان، بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة".

وتابع "تشرف المجلس بحضور أفراد العائلة المالكة (لم يسمهم) شهودًا كرامًا على الإجراءات"، وقال المجلس: إنه "نال شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام، والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه، هو سلطان عمان".

وبموجب المادة (6) من النظام الأساسي للدولة، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار سلطـان للبلاد، قام مجلس الدفاع، بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة، ومجلس الشورى، ورئيس المحكمة العليا، وأقدم اثنين من نوابه، بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة.

وحضر السلطان الجديد، مراسم تشييع جنازة سلفه قابوس بن سعيد، وسط احتفاء رسمي به.

شاهد: مراسم تنصيب السلطان ⁧‫هيثم بن طارق ‬⁩بن تيمور آل سعيد سلطاناً لعمان

 

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