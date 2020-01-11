"التنمية" بغزة تُوضح حقيقة إصدار بيان بشأن "ملحق" لمنحة 100 دولار

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "لم نصدر أي بيان، ولم نرسل رسائل للمواطنين، بخصوص ما يتداول عن كشف ملحق من المنحة القطرية 100 دولار".





وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، أواخر الشهر الماضي، عملية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر لـ (75 ألف أسرة) من الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، بواقع (100دولار) لكل أسرة، ضمن منحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإغاثة سكان القطاع.





خاص دنيا الوطنكشفت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، حقيقة إصدار بيان أو إرسال رسائل، بشأن كشف ملحق لمنحة 100دولار القطرية للأسر الفقيرة.