شاهد: مقطع للحظة إطلاق صاروخ إيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة

رام الله - دنيا الوطننشرت مواقع إخبارية إيرانية، فیديو من كاميرات المراقبة، قالت إنه للحظة إطلاق الصاروخ، باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة.ونشرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، فيديو يوثق لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني في ضواحي طهران.وقالت صحيفة (نيويورك تايمز )إنها تحققت من صحة مقطع الفيديو، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه يعود للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق منطقة باراند.وأصدرت إيران صباح اليوم، بياناً، قالت فيه: إن الطائرة الأوكرانية، أسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".