شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل طفلين في بلدة سلوان

قوات الاحتلال تعتقل طفلين في بلدة سلوان
اعتقال طفل فلسطيني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ووفق وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفليْن محمد هيموني (15عاماً) ومحمد أبو قلبين (13 عاماً) من حيْ رأس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، الليلة الماضية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قررت أمس الجمعة، إبعاد أربعة شبان مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة تراوحت بين خمسة وستة أشهر، بقرارات صدرت عن قائد لواء شرطة الاحتلال بالقدس.

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