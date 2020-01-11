أول دولة تُطالب بمحاسبة إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، يجب محاسبة ومساءلة إيران، عقب اعترافها صباح اليوم، بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، والتي راح ضحيتها 176 راكباً.وجاء في بيان، أصدره مكتب ترودو ونقلته (سبوتنك): "في هذا اليوم، أقرت إيران، بأن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، أسقطتها قواتها المسلحة، يبقى تركيزنا الآن على المطالبة بالمساءلة والشفافية والعدالة لعائلات وأحباء الضحايا، هذه مأساة وطنية، الكنديون جميعهم ينوون الحداد".وأضاف البيان: "سنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم؛ لضمان تحقيق كامل وشامل، وتتوقع الحكومة الكندية التعاون الكامل من السلطات الإيرانية".