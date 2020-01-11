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دولي

خامنئي أمر بالإعلان عن نتائج التحقيق بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بشفافية وصدق

خامنئي أمر بالإعلان عن نتائج التحقيق بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بشفافية وصدق
المرشد الأعلى علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن المرشد الأعلى علي خامنئي، أمر المسؤولين اليوم، بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية وصدق، بعد إطلاعه صباح الجمعة، على نتائج تحقيقات الأركان حول الطائرة المنكوبة.

وقالت وكالة (فارس) نقلاً عن مصادر مطلعة: "المرشد الأعلى اطلع صباح أمس الجمعة، على نتائج تحقيقات الأركان المسلحة حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وأمر بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي، الذي التأم أمس، وقرر الإعلان صباح اليوم، عن إسقاط الطائرة بشكل غير متعمد".

وتابعت الوكالة، المرشد وبعد اطلاعه على نتائج التحقيقات، أمر المسؤولين الإيرانيين بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية وصدق.

وأضافت الوكالة، أن الخطأ الإنساني غير المتعمد في إسقاط الطائرة، ثبت صباح أمس الجمعة، وبعد مرور أقل من 48 ساعة على الحادثة.

وأعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية، أسقطت في إيران يوم الأربعاء الماضي "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، منوهاً إلى أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، الأمر الذي أدى إلى استهدافها.

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