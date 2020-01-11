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دولي

ترامب: يجب تحسين العلاقات التجارية مع روسيا

ترامب: يجب تحسين العلاقات التجارية مع روسيا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة تحسين العلاقات التجارية مع روسيا، بعد أن عجز المحققون عن إثبات تدخل روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي في حوار مع قناة (فوكس نيوز) "أعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على التبادل التجاري مع روسيا، أعتقد أننا نستطيع ذلك، أعتقد أنه يمكنني المضي قدماً مع روسيا بعد أن انتهت عملية البحث عن الساحرة! ... وأنفقوا (المحققون) 45 مليون دولار، ولم يجدوا شيئاً".

تجدر الإشارة إلى أن المحقق الخاص، روبرت مولر، قدم العام الماضي إلى وزير العدل الأمريكي، تقريره النهائي بشأن التحقيق بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلن مولر أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية، لم يتوصل لدلائل كافية تُدين ترامب بشأن التواطؤ مع روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

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