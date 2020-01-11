شاهد: انقلاب جيب عسكري إسرائيلي قرب غلاف غزة





وقال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: إن جيباً تابعاً للجيش الإسرائيلي، انقلب بالقرب من (ناحال عوز) في غلاف غزة، بلا إصابات.





يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، تعرضتا الأسبوع الماضي، إلى منخفض جوي عميق، وسقوط كثيف للأمطار.





رام الله - دنيا الوطنانقلب جيب، تابع للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بالقرب من غلاف غزة، دون أن يتسبب الحادث بإصابات.