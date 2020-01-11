شاهد: واصل عمله رغم هطول الأمطار... المرور يُكرّم الشرطي "حرارة" بغزة







رام الله - دنيا الوطنكرم مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء محمود صلاح، ملازم أول، محمد حرارة من شرطة المرور، لتنظيمه حركة السير، رغم المنخفض الجوي، الذي وصل القطاع الأسبوع الماضي.ومن الجدير ذكره، أن الفيديو التقطه أحد المصورين للشرطي أثناء عمله تحت المطر الشديد، وهو ينظم حركة السير عند مفترق شارع الصناعة مع وزارة الأسرى، وفق ما نقله الموقع الرسمي للمرور بغزة.بدوره، عبَّر اللواء صلاح عن فخره بكافة الضباط، وصف الضباط، والأفراد في جهاز الشرطة، الذين يمارسون مهامهم وواجباتهم الشرطية على أكمل وجه، رغم قلة الرواتب، ورغم المؤامرات التي تحاك ضد قطاع غزة، والتي تهدف إلى مس الأمن فيها، وزعزعة الساحة الداخلية للقطاع.وأكد اللواء صلاح على ضرورة بذل المزيد من الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسهيل مهامهم، وبذل الجهد قدر المستطاع؛ لأداء المهام الموكلة إليهم.