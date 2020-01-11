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عربي

الإمارات تُعلن الحداد ثلاثة أيام على السلطان قابوس

الإمارات تُعلن الحداد ثلاثة أيام على السلطان قابوس
الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
نعى الشيخ (خليفة بن زايد آل نهيان) رئيس دولة الإمارات، السبت، السلطان (قابوس بن سعيد)، سلطان عُمان، الذي توفي مساء أمس الجمعة، كما أمر بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في الإمارات، اعتباراً من اليوم، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وقال في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة، نشرته (العربية. نت): "إننا ننعى اليوم، زعيماً من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية، أعطى الكثير لشعبه وأمته، ووهب حياته دفاعاً عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد".

كما أضاف: "وإذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة، ولشعب سلطنة عُمان الشقيقة، في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان، وقيادته الحكيمة، كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة، في خدمة قضايا أمته، والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك".

وأشاد الشيخ خليفة، بمناقب الفقيد، الذي عمل دون كلل، على تقوية البنيان العربي، وتعزيز تماسكه، مؤكداً أن الأمتين العربية والإسلامية، فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية، لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها، حتى آخر لحظة من حياتها".

وفي بيان أصدره البلاط السلطاني في عُمان، فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمي للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها في (تويتر).

كما أعلن البلاط الحداد، وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة ثلاثة أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

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