شاهد: أوصى بنشر الفيديو حال اغتياله.. الكشف عن وصية صحفي عراقي





شاهد: آخر ما قاله الصحفي أحمد عبد الصمد قبل اغتياله في البصرة





رام الله - دنيا الوطننشر مرصد الحريات الصحفية، مقطع فيديو، للصحفي أحمد عبد الصمد، كان قد تركه وديعة لديهم، ينشر حال اغتياله بعد تعرضه لتهديدات.وقال عبد الصمد، في المقطع الذي نشره المرصد على (فيسبوك)، ونقلته (قناة الحرة) الأمريكية "تعرضت في البصرة إلى الكثير من التهديدات غير الظاهرية"واغْتِيلَ عبد الصمد، الجمعة، على يد مسلحين مجهولين مع زميله المصور صفاء غالي في البصرة، حيث كان يغطي المظاهرات المناهضة للطبقة السياسية، والمطالبة بإبعاد العراق عن الصراعات الخارجية.وندد عبد الصمد بغياب الحريات في بلاده، وقال متسائلاً: "هل نستطيع أن ننقل الخبر بحرية تامة؟ أعتقد أن هناك خطوطاً حمراء لا تجعلنا ننقل كل شيء بحرية".واعتبر عبد الصمد، أن ممارسات الأحزاب التي تحكم العراق منذ عام 2003 لعبت دوراً في "فقدان الحريات" في بلاده، قائلاً: إن الصحافة هي "سلطة رابعة ليس لديها سلاح سوى القلم".وقال الصحفي العراقي: إن كثيراً من الصحفيين في العراق، قدموا أرواحهم "قرباناً للعمل الصحفي".وذكر زياد العجيلي، مدير مرصد الحريات الصحفية: إن عبد الصمد، أعطاهم هذا الفيديو منذ أيام، بعد تعرضه لتهديدات.