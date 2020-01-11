حصاد: إصابة عشرات الفلسطينيين وثلاثة إسرائيليين و31 مواجهة

رام الله - دنيا الوطن

ويوم الخميس، تم إحصاء نقطة مواجهات واحدة فقط على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.

شهد حصاد الأسبوع الماضي إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والشظايا والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أصيب ثلاثة اسرائيليين بجراح، وذلك ضمن 31 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة.ففي يوم أمس الجمعة، أصيب عدة مواطنين، والعشرات بالاختناق في كفر قدوم بالضفة الغربية، فيما أطلق مقاومون زجاجة حارقة تجاه جنود الاحتلال في دير نظام، وذلك ضمن 4 مواجهات، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).فيما أحصي يوم الأربعاء نقطتا مواجهة توزعت القدس وقلقيلية تخللها إصابة مستوطن بالحجارة قرب سجن المسكوبية في القدس، وإلقاء زجاجة حارقة تجاه جنود الاحتلال في عزون.كما وشهد منتصف الأسبوع، إلقاء شبان فلسطينيين زجاجاتهم الحارقة تجاه قوات الاحتلال في عزون، والتجمع الاستيطاني لخيش، وذلك ضمن تسع مواجهات تخللها إصابة ستة فلسطينيين بالرصاص المطاطي وعدة حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.ويوم الإثنين الماضي، أصيب شاب فلسطيني بالرضوض، وعدة حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، كما أعلن عن إصابة اثنين من المستوطنين بالحجارة قرب عزون، وذلك ضمن سبع مواجهات تضمنت إلقاء زجاجة حارقة تجاه جنود الاحتلال في عزون.ويوم الأحد، ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه الاحتلال في مستوطنة جفعون هحدشاه، عزون، ودير استيا، وذلك ضمن ست مواجهات. أما السبت، فأحصي نقطتا مواجهة في عزون وكفر قدوم.