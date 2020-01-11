مباشر | مبايعة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق

عربي

النائب السعود يكشف تفاصيل مساعٍ أردنية لاستعادة أراضٍ داخل الـ 48

النائب السعود يكشف تفاصيل مساعٍ أردنية لاستعادة أراضٍ داخل الـ 48
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
كشف رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، يحيى السعود، تفاصيل مناقشات تجريها لجنة قانونية في البرلمان الأردني، حول إمكانية استعادة أراضٍ لأردنيين، هُجروا منها عام 1948 بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال السعود، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن بصدد عقد اجتماع مع خبراء قانونيين؛ للتحدث بهذا الموضوع؛ ليظهر على السطح، فالأردن عندما استعادت الغمر والباقورة، وأنهت العمل بالاتفاقية الخاصة بها، أبلغتنا إسرائيل، أن هناك 320 دونماً تعود ملكيتها لإسرائيليين من قبل عام 1948 وتم الاعتراف بملكية هذه الأراضي من قبل الأردن". 

وأضاف السعود: "لدينا أردنيين، هجروا من بلادهم، وتعود ملكية أراضيهم إلى ما قبل الـ 48 والكنيست الإسرائيلي، أصدر قراراً عام 1950 أنه يحق استعمال أراضي الغائبين لأنهم في ظل دولة معادية".

وتابع السعود: "بعد اتفاقية السلام، أصبح الأردن بالنسبة لإسرائيل دولة غير معادية، ونحن نطرح قضية أن هؤلاء الناس لهم أراضٍ، وملكيتها مثبتة لديهم، وطالما الأردن اعترفت، يتوجب على إسرائيل الاعتراف بحق هؤلاء بأراضيهم وملكيتها". 

وأشار السعود، إلى أن اللجنة القانونية، ستبحث الأمر من ناحية قانونية، حيث ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل بهذا الشأن، متابعاً: "سنخرج بتوصية لإقرارها من البرلمان الأردني".

وفيما يتعلق باتفاقية الغاز مع إسرائيل، قال السعود: "هناك مذكرة نيابية، طرحت من مجموعة من الزملاء؛ ولكن الآن الأولوية لملف الموازنة العامة، وسيتم بحث تلك المذكرة في وقت لاحق، والنواب مصرون على إنهاء الاتفاقية مهما كلف الأمر". 

أخبار ذات صلة

هل تتغير سياسات سلطة عُمان المُحايدة بعد السلطان قابوس؟

هل تتغير سياسات سلطة عُمان المُحايدة بعد السلطان قابوس؟

الإمارات تُعلن الحداد ثلاثة أيام على السلطان قابوس

الإمارات تُعلن الحداد ثلاثة أيام على السلطان قابوس

شاهد: أوصى بنشر الفيديو حال اغتياله.. الكشف عن وصية صحفي عراقي

شاهد: أوصى بنشر الفيديو حال اغتياله.. الكشف عن وصية صحفي عراقي

شاهد لحظة افتتاح معبد يهودي في الإسكندرية

شاهد لحظة افتتاح معبد يهودي في الإسكندرية

شاهد: البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الجملي

شاهد: البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الجملي

الأمم المتحدة تُجدد عملية المساعدات عبر الحدود بسوريا

الأمم المتحدة تُجدد عملية المساعدات عبر الحدود بسوريا

عُمَان: هيثم بن طارق يؤدي اليمين القانونية سلطاناً للبلاد

عُمَان: هيثم بن طارق يؤدي اليمين القانونية سلطاناً للبلاد

وفاة قابوس بن سعيد سلطان عُمان

وفاة قابوس بن سعيد سلطان عُمان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل طفلين في بلدة سلوان

قوات الاحتلال تعتقل طفلين في بلدة سلوان

شاهد: واصل عمله رغم هطول الأمطار... المرور يُكرّم الشرطي &#34;حرارة&#34; بغزة

شاهد: واصل عمله رغم هطول الأمطار... المرور يُكرّم الشرطي "حرارة" بغزة

بينت يقود بالتوافق مع نتنياهو وبمباركة السفير الاميركي قطار الاستيطان والضم الزاحف

بينت يقود بالتوافق مع نتنياهو وبمباركة السفير الاميركي قطار الاستيطان والضم الزاحف

حالة الطرق: حادثا سير نتج عنهما إصابة خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

حالة الطرق: حادثا سير نتج عنهما إصابة خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الأجواء شديدة البرودة

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الأجواء شديدة البرودة

سلطات الاحتلال تُبعد أربعة شبان عن المسجد الأقصى لعدة أشهر

سلطات الاحتلال تُبعد أربعة شبان عن المسجد الأقصى لعدة أشهر

&#34;كهرباء القدس&#34; تصدر بياناً بشأن تفاقم أزمة التيار الكهربائي

"كهرباء القدس" تصدر بياناً بشأن تفاقم أزمة التيار الكهربائي

منوعات

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز

وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز

صندوق مليء بالوثائق يفجر مفاجأة حول وفاة مارلين مونرو

صندوق مليء بالوثائق يفجر مفاجأة حول وفاة مارلين مونرو

سعد لمجرد يعلن عن تجربة سينمائية للمرة الأولى مع هذا النجم

سعد لمجرد يعلن عن تجربة سينمائية للمرة الأولى مع هذا النجم

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

عربي

الإمارات تُعلن الحداد ثلاثة أيام على السلطان قابوس

الإمارات تُعلن الحداد ثلاثة أيام على السلطان قابوس

شاهد: البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الجملي

شاهد: البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الجملي

الأمم المتحدة تُجدد عملية المساعدات عبر الحدود بسوريا

الأمم المتحدة تُجدد عملية المساعدات عبر الحدود بسوريا

مقتل صحفييْن عراقيين أثناء تغطيتهما مظاهرات بمدينة البصرة

مقتل صحفييْن عراقيين أثناء تغطيتهما مظاهرات بمدينة البصرة