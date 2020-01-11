النائب السعود يكشف تفاصيل مساعٍ أردنية لاستعادة أراضٍ داخل الـ 48

كشف رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، يحيى السعود، تفاصيل مناقشات تجريها لجنة قانونية في البرلمان الأردني، حول إمكانية استعادة أراضٍ لأردنيين، هُجروا منها عام 1948 بسبب الاحتلال الإسرائيلي.



وقال السعود، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن بصدد عقد اجتماع مع خبراء قانونيين؛ للتحدث بهذا الموضوع؛ ليظهر على السطح، فالأردن عندما استعادت الغمر والباقورة، وأنهت العمل بالاتفاقية الخاصة بها، أبلغتنا إسرائيل، أن هناك 320 دونماً تعود ملكيتها لإسرائيليين من قبل عام 1948 وتم الاعتراف بملكية هذه الأراضي من قبل الأردن".



وأضاف السعود: "لدينا أردنيين، هجروا من بلادهم، وتعود ملكية أراضيهم إلى ما قبل الـ 48 والكنيست الإسرائيلي، أصدر قراراً عام 1950 أنه يحق استعمال أراضي الغائبين لأنهم في ظل دولة معادية".



وتابع السعود: "بعد اتفاقية السلام، أصبح الأردن بالنسبة لإسرائيل دولة غير معادية، ونحن نطرح قضية أن هؤلاء الناس لهم أراضٍ، وملكيتها مثبتة لديهم، وطالما الأردن اعترفت، يتوجب على إسرائيل الاعتراف بحق هؤلاء بأراضيهم وملكيتها".



وأشار السعود، إلى أن اللجنة القانونية، ستبحث الأمر من ناحية قانونية، حيث ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل بهذا الشأن، متابعاً: "سنخرج بتوصية لإقرارها من البرلمان الأردني".



وفيما يتعلق باتفاقية الغاز مع إسرائيل، قال السعود: "هناك مذكرة نيابية، طرحت من مجموعة من الزملاء؛ ولكن الآن الأولوية لملف الموازنة العامة، وسيتم بحث تلك المذكرة في وقت لاحق، والنواب مصرون على إنهاء الاتفاقية مهما كلف الأمر".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال