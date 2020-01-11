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شاهد لحظة افتتاح معبد يهودي في الإسكندرية

شاهد لحظة افتتاح معبد يهودي في الإسكندرية
المعبد اليهودى فى الإسكندرية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، المعبد اليهودي، بعد الانتهاء من ترميمه، وتعد هذه هي المرة الأولى الذي يشهد فيها المعبد أعمال ترميم من إنشائه، فكان يتم عليه أعمال صيانة دورية فقط، فى إطار اهتمام الدولة بالمباني الأثرية والدينية، ليصبح رسالة سلام ومحبه للعالم أجمع.


وقال العناني: وفق ما نقله (اليوم السابع): إن مصر متفردة في تنوعها الثقافي والحضاري، تلك الحضارات المتشابكة ومتعايشة مع بعضها البعض، لافتاً إلى أن افتتاح المعبد بالإسكندرية اليوم، بعد ترميمه، رسالة للعالم أن الحكومة المصرية، تهتم بالتراث المصري من كافة الديانات، وأنا شاركت في افتتاح متاحف كثيرة وكنائس وأديرة ومساجد، المعبد شهد عملية جراحية كاملة على مدى 26 شهراً.

 

جاء ذلك، خلال افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية بعد عملية الترميم، بحضور محمد طارق شريف، محافظ الاسكندرية، والخبير الأثري الكبير زاهي حواس، ومصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للأثار، أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية.


وتم عرض فيلم تسجيلي عن مدينة الاسكندرية، وتنوعها الحضاري والثقافي واحتضانها كافة الأديان، وعرض تاريخ المعبد اليهودي ومراحل بنائه منذ العام 1354 على يد الجالية اليهودية بالإسكندرية، والذي يحكي تاريخ اليهود في مصر.

وقال العنانى: إن اليوم الجمعة، شهد افتتاح وتفقد عدد من دور العبادة المقدسة بين القاهرة والاسكندرية، حيث تفقد مسجد الفتح الملكي بحي عابدين، ثم تفقد الكنيسة المرقسية الأثرية بالاسكندرية وتوجه لافتتاح المعبد اليهودي بعد عمليات الترميم التي دامت ما يقرب من ثلاث سنوات.

ولفت العناني إلى أن هذه الأحداث، تؤكد على تنوع مصر واحتضانها لكافة الأديان ورسالة سلام للعالم أجمع أن بلادنا تحترم جميع الأديان، مشيراً إلى أن المعبد اليهودي تم بناؤه على أرض كانت تابعة للكنيسة، ثم منحها الأقباط لليهود لبناء المعبد عليها لممارسة طقوسهم الدينية.














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