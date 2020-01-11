يعلون: رد الحكومة الإسرائيلية المتراخي مع إجراءات السلطة يقودنا لـ"مُنحدر خطير"

قال عضو حزب (أزرق أبيض) وزير الجيش الأسبق، موشيه يعلون: إن رد الحكومة الإسرائيلية المتراخي مع إجراءات السلطة الفلسطينية، يخلق سابقة سلبية، قد تقودنا إلى "منحدر خطير".





وأشار يعلون في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)، إلى موضوع استيراد السلطة الفلسطينية، العجول من إسرائيل.





وقال: إن "عشرات الإسرائيليين من مربي العجول، بدؤوا يفقدون سبل عيشهم ورزقهم، على إثر معركة العجول، التي تقودها السلطة الفلسطينية"، كما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وقال يعلون: "بعد سيطرة السلطة الفلسطينية على السوق، خلافًا لاتفاقيات باريس، بدأ مربو العجول في إسرائيل بفقد أرزاقهم، مشيراً إلى أن السيطرة من قبل السلطة الفلسطينية، تأتي بسبب الفساد والقومية.







يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية، برئاسة د. محمد اشتية، أصدرت قراراً قبل عدة أشهر، بوقف استيراد العجول من إسرائيل، وذلك ضمن استراتيجتها بالانفكاك التدريجي مع الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن