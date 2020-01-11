أول تعليق من الرئيس الأوكراني على اعتراف إيران بإسقاط الطائرة

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تتوقع اعترافاً إيرانيا كاملاً بالذنب، وتقديم من هم وراء الحادث للعدالة، فيما يتعلق بالطائرة الأوكرانية المنكوبة.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: "ننتظر اعتذارات رسمية من إيران عبر القنوات الدبلوماسية"، متوقعاً تحقيقاً كاملاً من إيران في الحادث.



واعترفت السلطات الإيرانية، السبت، بإسقاط الطائرة الأوكرانية فوق سماء طهران، الأربعاء الماضي، بصاروخ نتيجة خطأ بشري.



وذكر التلفزيون الإيراني، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الطائرة أسقطت بالخطأ، عندما حلقت بالقرب من موقع عسكري، مؤكداً، أن الأطراف المسؤولة عن هذا الخطأ ستُحاسب، وفق قوله.



وكانت الطائرة، وعلى متنها 176 راكباً، متوجهة من طهران، إلى كييف، سقطت بعيد إقلاعها بوقت قصير من مطار الإمام الخميني، بالتزامن مع الهجمات الصاروخية، التي شنها الحرس الثوري الإيراني ضد قاعدة (عين الأسد) الأمريكية في العراق.