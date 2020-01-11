حالة الطرق: حادثا سير نتج عنهما إصابة خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع





وتابعت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه سُجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادثا سير، نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



ونوهت بوجود سوق (الزوايدة) في محافظة الوسطى، وسوق (دوار العودة) في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة شارع الحرية محررة (نيتساريم) مقابل قصر العدل، مطالبة من قائدي المركبات، الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وقالت الإدارة العامة للمرور: إن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، مناسبة بشكل اعتيادي، مشددة على أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياة السائق، والآخرين للخطر.



وتابعت: في حالة وقوع الحوادث "بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

رام الله - دنيا الوطنقالت الإدارة العامة للمرور، بغزة، إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسيية بالقطاع، منذ الصباح الباكر.