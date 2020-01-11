محيسن: اليمين الإسرائيلي لن يسمح بإجراء انتخابات بالقدس بهذه المرحلة

عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن: إن هناك عديداً من المواقف التي يتطلب فيها جهد مكثف، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت: أن اليمين الإسرائيلي، يتنافس على موضوع من هو أكثر فاشية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن اليمين الإسرائيلي في هذه المرحلة، لن يسمح أن تكون هناك انتخابات في القدس.



وشدّد محيسن على أن أراضي عام 67 وحدة جغرافية واحدة، وموضوع القدس له علاقة بالسيادة، والسيادة على القدس، أهم من الانتخابات، والمرسوم الرئاسي مرتبط بالموافقة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات في القدس.



وأكد على أن المطلوب ضغط دولي على إسرائيل، قبل إصدار المرسوم، وليس بعد إصداره، "نحن نريد انتخابات، ولكن ليس على حساب الأرض الفلسطينية والقدس".



وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة، تتطلب اجتماعات مستمرة لكل الأطر القيادية للحركة.