عمان: هيثم بن طارق يؤدي اليمين القانونية سلطاناً للبلاد





وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر يناهز (79 عاماً)، حكم خلالها البلاد نحو 50 عاماً.



وتزوج السلطان قابوس لفترة قصيرة، ولم ينجب أبناء، وهو ما أدى إلى وجود غموض في مسألة خلافته.



وحدد السلطان قابوس طريقة لاختيار الخليفة، بإعطاء مهلة ثلاثة أيام لمجلس الأسرة الحاكمة؛ لاختيار السلطان الجديد.



وفي حال عدم اتفاق الأسرة الحاكمة خلال الأيام الثلاثة، يفتح مظروف مُغلق حدد فيه قابوس خلافته.







وهيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، ولد عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تدعى أم قيس، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس.





وشغل منصب وزير التراث والثقافة بالسلطنة، منذ أوئل الألفية الثانية، وعمل في عدة مناصب أخرى، أهمها مبعوث خاص للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (الوطن) العمانية، اليوم السبت، أن هيثم بن طارق آل سعيد، أدى اليمين القانونية سلطاناً للبلاد، خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، أمس الجمعة.وقالت الصحيفة: "إن هيثم بن طارق آل سعيد، أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح السبت، سلطاناً لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان".ودعا مجلس الدفاع الأعلى فى سلطنة عمان، السبت، مجلس العائلة المالكة؛ للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.