طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الاجواء شديدة البرودة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع .
الأحد 2020/01/12: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع .
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع .
الأحد 2020/01/12: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع .
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