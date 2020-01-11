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طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الاجواء شديدة البرودة

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الاجواء شديدة البرودة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع .

الأحد 2020/01/12: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع .

 

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