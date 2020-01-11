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دولي

إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ نتيجة "خطأ بشري"

إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ نتيجة "خطأ بشري"
رام الله - دنيا الوطن
اعترفت السلطات الإيرانية، السبت، بإسقاط الطائرة الأوكرانية فوق سماء طهران، الأربعاء الماضي، بصاروخ نتيجة خطأ بشري.

وذكر التلفزيون الإيراني، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الطائرة اسقطت بالخطأ، عندما حلقت بالقرب من موقع عسكري، مؤكداً، أن الأطراف المسؤولة عن هذا الخطأ ستُحاسب، وفق قوله.

وقدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تعازيه إلى أسر ضحايا الطائرة، مضيفاً في تغريدة له على موقع (تويتر): "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأسف بشدة لهذا الخطأ الكارثي".

وأكد روحاني، أن التحقيقات مستمرة لتحديد الفاعلين في هذه المأسأة الكبيرة، لتقديمهم للقضاء، على حد وصفه.

وفي السياق، قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة له على موقع (تويتر): "إن تحقيقات الجيش الإيراني، أثبتت أن تحطم الطائرة الأوكرانية، كان نتيجة خطأ بشري في وقت أزمة نجمت عن المغامرة الأمريكية".

وأضاف ظريف: "نأسف بشدة واعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللأمم المتضررة الأخرى".

وكانت الطائرة، وعلى متنها 176 راكباً، متوجهة من طهران، إلى كييف، سقطت بعيد إقلاعها بوقت قصير من مطار الإمام الخميني، بالتزامن مع الهجمات الصاروخية، التي شنها الحرس الثوري الإيراني ضد قاعدة (عين الأسد) الأمريكية في العراق.

وسارع مسؤولون في منظمة الطيران المدني الإيراني، إلى نفي الأنباء، التي تحدثت عن إسقاط الطائرة بصاروخ، قبل أن تؤكدها تحقيقات الجيش، فيما طالب قادة غربيون، طهران، بإجراء تحقيقات موسعة في الحادثة.

وقال جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا: "إن لديه معلومات استخباراتية من مصادر عدة، تؤكد أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض- جو إيراني، مشيراً إلى أنه يظن أن الأمر لم يكن متعمداً".

وطالب بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بإجراء تحقيق كامل، ويحظى بمصداقية وشفافية، مؤكداً أن بلاده كانت تعمل بالتعاون مع كندا، وأطراف دولية أخرى، تأثرت بإسقاط الطائرة.

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