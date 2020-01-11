عربي

مظروف مغلق يحدد خليفة السلطان الراحل قابوس بن سعيد

مظروف مغلق يحدد خليفة السلطان الراحل قابوس بن سعيد
السلطان قابوس بن سعيد
رام الله - دنيا الوطن
بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، تدور تساؤلات عن الطريقة التي سيتم بها اختيار خليفة حاكم سلطنة عمان.

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية، تتضمن عملية اختيار خليفة السلطان الذي حكم البلاد 50 عاما، فتح مظروف مغلق به اسم الشخص الذي اختاره السلطان لخلافته، في حال لم ينجح الديوان السلطاني في اختيار شخص آخر.

وكان قابوس عاد إلى البلاد منذ نحو أسبوع بعد رحلة علاجية في بلجيكا من سرطان القولون الذي يعاني منه منذ نحو أربعة أعوام.

ويحكم السلطان قابوس عمان التي كانت مستعمرة بريطانية منذ عام 1970 بعد انقلاب أبيض على والده السلطان سعيد بن تيمور.

والسلطان قابوس الذي درس في بريطانيا هو سليل أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744 عندما تم مبايعة أحمد بن سعيد والي صحار حاكما لعمان.

وليس للسلطان قابوس أبناء ولم يعين خليفة له بشكل علني، لكنه قام بتسجيل مقطع صوتي له يخاطب فيه مجلس الأسرة الحاكمة ويعين خليفة له.

وحسب الدستور العماني، يجب أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في مدة أقصاها ثلاثة أيام.

وفي حال لم يتمكن مجلس العائلة في غضون ثلاثة أيام من فراغ السلطة، من تعيين خليفة، يتعين على مجلس الدفاع أن يؤكد خيار السلطان بالتشاور مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى (استشاري) إضافة الى رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من معاونيه.

ويشكل مجلس الشورى المكون من 84 عضوا ينتخبون مباشرة من الشعب، مع مجلس الدولة (نوع من مجلس الشيوخ من 57 عضوا)، مجلس عمان.

وحسب الغارديان، أبقى السلطان قابوس على اختياره سريا ليضمن سلطته طيلة فترة حياته.

وتقول الغارديان، إن هناك مظروفين مغلقين متطابقين أحدهما في مسقط والآخر في صلالة، وتكهنت الصحيفة البريطانية أن المظروف الثاني يتم تجهيزه لإرساله إلى مسقط نتيجة لتدهور صحة السلطان ووجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة.

والهدف من وجود مظروف آخر هو استخدامه في حال فقدان المظروف الأول أو للتأكد منه صحة تسجيل السلطان.

* الحرة

أخبار ذات صلة

وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان

وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان

البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي

البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي

مقتل صحفييْن عراقيين أثناء تغطيتهما مظاهرات بمدينة البصرة

مقتل صحفييْن عراقيين أثناء تغطيتهما مظاهرات بمدينة البصرة

الداخلية التونسية: أوقفنا &#34;إرهابياً&#34; مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة

الداخلية التونسية: أوقفنا "إرهابياً" مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة

السيستاني: أزمة واشنطن وطهران تهدد بجر العراق ومنطقة الشرق الأوسط لصراع أكبر

السيستاني: أزمة واشنطن وطهران تهدد بجر العراق ومنطقة الشرق الأوسط لصراع أكبر

القاهرة لـ&#34;أديس أبابا&#34;: لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري

القاهرة لـ"أديس أبابا": لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري

الجيش المصري يجري مناورات قادر 2020 في البحرين الأحمر والمتوسط

الجيش المصري يجري مناورات قادر 2020 في البحرين الأحمر والمتوسط

العراق تطالب أمريكا إرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية

العراق تطالب أمريكا إرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تبعد أربعة شبان عن المسجد الأقصى لعدة أشهر

سلطات الاحتلال تبعد أربعة شبان عن المسجد الأقصى لعدة أشهر

دحلان: مصر قدمت لدولة فلسطين الدم قبل الدعم منذ 1948 وحتى الآن

دحلان: مصر قدمت لدولة فلسطين الدم قبل الدعم منذ 1948 وحتى الآن

بالصور: الشيوخي يبحث مع مدير عام مركز البحوث النباتية المصري سبل التعاون

بالصور: الشيوخي يبحث مع مدير عام مركز البحوث النباتية المصري سبل التعاون

شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 77 مهمة خلال المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 77 مهمة خلال المنخفض الجوي

الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو

الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

بلدية جباليا النزلة: تعاملنا مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة

بلدية جباليا النزلة: تعاملنا مع المنخفض الجوي بمعدات مهترئة وآليات قديمة متهالكة

منوعات

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

عربي

مقتل صحفييْن عراقيين أثناء تغطيتهما مظاهرات بمدينة البصرة

مقتل صحفييْن عراقيين أثناء تغطيتهما مظاهرات بمدينة البصرة

الداخلية التونسية: أوقفنا &#34;إرهابياً&#34; مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة

الداخلية التونسية: أوقفنا "إرهابياً" مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة

السيستاني: أزمة واشنطن وطهران تهدد بجر العراق ومنطقة الشرق الأوسط لصراع أكبر

السيستاني: أزمة واشنطن وطهران تهدد بجر العراق ومنطقة الشرق الأوسط لصراع أكبر

القاهرة لـ&#34;أديس أبابا&#34;: لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري

القاهرة لـ"أديس أبابا": لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري