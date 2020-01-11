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وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان

وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان
السلطان قابوس بن سعيد
رام الله - دنيا الوطن
نعى ديوان البلاط السلطاني الُعماني، فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان البلاد، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، بعد معاناة مع مرض ألم به منذ العام 2014.

وجاء في بيان الديوان: "ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور الذي اختاره الله إلى جواره مساء الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وأشار البيان إلى أن البلاد: "شهدت نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء".

وأعلن الديوان، الحداد العام وتعطيل العمل للقطاعين العام والخاص، لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

 

من هو السلطان قابوس بن سعيد؟

ولد السلطان قابوس في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، وهو من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744.

تزوج السلطان قابوس لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء وهو ما أدى إلى وجود غموض في مسألة خلافته.

احتفظ قابوس خلال فترة حكمه برئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والمالية ومنصب محافظ البنك المركزي، وبلغت فترة حكمه نحو 50 عاما.

عانى السلطان قابوس من مرض عضال منذ عام 2014، وهو ما طرح تساؤلات بشأن مسألة خلافته.

ويحق لنحو 85 شخصاً من عائلة البوسعيد، خلافة السلطان قابوس على عرش عمان، لذلك حدد السلطان قابوس طريقة لاختيار الخليفة، بإعطاء مهلة ثلاثة أيام لمجلس الأسرة الحاكمة لاختيار السلطان الجديد.

وفي حال عدم اتفاق الأسرة الحاكمة خلال الأيام الثلاثة، يفتح مظروف مغلق حدد فيه قابوس خلافته.

ولم يفصح السلطان عن اسم خليفته خشية أن يؤدي ذلك إلى تقليص نفوذه أو أن تسعى قوى خارجية لاستمالته.

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