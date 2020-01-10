شؤون فلسطينية

الزهار: سليماني كان صادقاً مع الاسم الذي حمله كـ"قائد لقوة القدس"

الزهار: سليماني كان صادقاً مع الاسم الذي حمله كـ"قائد لقوة القدس"
القيادي في حركة حماس محمود الزهار
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار: إن "الفريق قاسم سليماني، كان صادقاً مع الاسم الذي حمله كقائد لقوة القدس".

وأوضح في مقابلة مع قناة (الميادين) مساء اليوم الجمعة: أن سليماني كان صادقاً مع الاسم الذي حمله كقائد لقوة القدس، و"منذ بداية تجربتنا مع ايران منذ عام 1991 حتى اليوم لم تطلب منّا طهران أيّ شيء غير المقاومة، وأشهد شهادة لله أنني لم أشعر للحظة أن ايران تريد منا طلباً واحداً على حساب قضيتنا".

وتابع الزهار: "أشهد شهادة لله أنني لم أشعر للحظة أن إيران تريد منا طلباً واحداً على حساب قضيتنا، والعلاقة مع إيران والدعم الإيراني ليس قضية شخصية حتى ينتهي بعد استشهاد سليماني، ومن المنطقي أن تطلب حماس من القائد الجديد لقوة القدس أن تستمر العلاقة بيننا".

في السياق، قال القيادي في حركة حماس: إن "الحديث الإسرائيلي عن منع مصر لإسماعيل هنية من العودة إلى غزة بسبب زيارته لطهران إشاعات وتحريض".

وأضاف الزهار: بوصلتنا موجهة إلى فلسطين و"لا نريد أن نكون مع أي من المحاور المتصارعة في المنطقة".

وقُتل سليماني فجر الجمعة الماضية، في غارة أمريكية استهدفت سيارة كان على متنها، قرب مطار بغداد الدولي.

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