شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تبعد أربعة شبان عن المسجد الأقصى لعدة أشهر

سلطات الاحتلال تبعد أربعة شبان عن المسجد الأقصى لعدة أشهر
مواطنون في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أبعدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي يوم الجمعة أربعة شبان مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة تراوحت بين خمسة وستة أشهر، بقرارات صدرت عن قائد لواء شرطة الاحتلال بالقدس المحتلة.

وتسلم الشبان قرارات الإبعاد اليوم الجمعة، بعد انتهاء مدة الإبعاد الصادرة عن شرطة الاحتلال في مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، والبالغة ما بين خمسة أيام إلى أسبوع.

وأبعدت شرطة الاحتلال الشاب محمد خضر زغير (31 عاما) عن الأقصى لمدة خمسة أشهر، والشاب عماد ابو سنينة (25 عاما) لمدة ستة أشهر، والشابين أحمد ركن وأحمد الشاويش لمدة خمسة أشهر.

يشار إلى أن ثلاثة من المبعدين هم أسرى محررون، وقد أبعدوا سابقا عدة مرات عن المسجد الأقصى.

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