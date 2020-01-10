شؤون فلسطينية

ترامب يكشف سبب اتخاذ قرار اغتيال قاسم سليماني

ترامب يكشف سبب اتخاذ قرار اغتيال قاسم سليماني
قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الجمعة: إن الهجمات التي كان يخطط لها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ودفعت لاتخاذ قرار بقتله، كانت تستهدف أربع سفارات أمريكية.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن ترامب، قوله: إن سليماني كان يخطط لهجمات محتملة تستهدف سفارتنا في بغداد من بين أربع سفارات أمريكية أخرى، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وقُتل سليماني فجر الجمعة الماضية، في غارة أمريكية استهدفت سيارة كان على متنها، قرب مطار بغداد الدولي.

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