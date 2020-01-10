شؤون فلسطينية

"كهرباء القدس" تصدر بياناً بشأن تفاقم أزمة التيار الكهربائي

"كهرباء القدس" تصدر بياناً بشأن تفاقم أزمة التيار الكهربائي
فني في شركة الكهرباء - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شركة كهرباء القدس أنها تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة من أجل انهاء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والناجمة عن اجراءات وتحكم الشركة القطرية الإسرائيلية بالتيار، موضحة أن السبب في الأزمة هو إسرائيلي بحت.

يأتي تأكيد الشركة هذا بعد أن تفاقمت أزمة تكرار انقطاع التيار الكهربائي في محافظات الضفة الغربية التي تقع ضمن امتيازها، وذلك بعد قيام عشرات الشبان بإغلاق مكتبها ببيت ساحور في محافظة بيت لحم بالسلاسل الحديدية، واكدوا انه لم يعد لزوم لوجود المكتب للتعبير عن غضبهم من استمرار الانقطاعات المتكررة خصوصا في ظل المنخفض الجوي شديد البرودة، إلى جانب احتجاح عشرات المواطنين أمام بلدية بيت جالا للتعبير عن غضبهم بسبب تكرار انقطاع الكهرباء.

وأكدت شركة كهرباء القدس في بيان لها، عقب اجتماع طارئ مع رؤوساء البلديات بالمحافظة، أن نقاط الربط التي تغذي بيت لحم قدرتها 120 "ميغاواط"، وأن هذه الخطوط قادرة على توفير احتياجات محافظة بيت لحم ومنها فائض 20 "ميغاواط" أيضا، لكن ما يتم تزويده حاليا للمحافظة من قبل الشركة القطرية الاسرائيلية هو بمعدل 70 "ميغاواط"، نتيجة قرار تخفيض التيار من قبل القطرية الاسرائيلية، وهو ما ادى لحدوث الأزمة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت: أنها تدفع للقطرية الإسرائيلية يوميا ثمن 120 ميغاواط، حيث من المفترض ان تقوم القطرية الاسرائيلية بتزويد كهرباء القدس بالتيار من خلال نقاط الربط التابعة لها.

وأوضحت كهرباء القدس أن محولات الشركة قادرة على استيعاب 120 ميغاواط، ولا يوجد اي مبرر فني او مالي يدعو لتخفيض القدرة، خصوصا بعد اقتراب انتهاء ازمة الديون بالتعاون مع الحكومة، لكن القطرية الاسرائيلية لم تلتزم بالاتفاق، حيث تم ايقاف خطوط مزودة لبيت لحم من قبلها.

وأوضحت "كهرباء القدس" أنه ونتيجة التقليصات من قبل القطرية الاسرائيلية، تم وقف ايصال التيار الكهربائي إلى ثلاثة مصادر (نقاط ربط فلسطينية) بدعوى وجود اعطال فنية لدى الشركة القطرية.

بدوره، حمل الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينية، مشددا على أن الهدف من هذا الاجراء التعسفي، التحريض على الشركة وجعلها محل شك لدى أبناء شعبنا، في الوقت الذي تحظى به بكل احترام وتقدير كمؤسسة سيادية فلسطينية صامدة في قلب القدس .

وقال النتشة في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، إن استمرار انقطاع التيار وبشكل يومي عن جميع المناطق الفلسطينية لساعات طويلة، يأتي في إطار الحرب الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني في القدس، وضمن الابتزاز السياسي الذي يرمي لتفريغ المدينة المقدسة من المؤسسات الوطنية.

أخبار ذات صلة

ترامب يكشف سبب اتخاذ قرار اغتيال قاسم سليماني

ترامب يكشف سبب اتخاذ قرار اغتيال قاسم سليماني

دحلان: مصر قدمت لدولة فلسطين الدم قبل الدعم منذ 1948 وحتى الآن

دحلان: مصر قدمت لدولة فلسطين الدم قبل الدعم منذ 1948 وحتى الآن

الرئيس عباس: مصممون على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن

الرئيس عباس: مصممون على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن

بالصور: الشيوخي يبحث مع مدير عام مركز البحوث النباتية المصري سبل التعاون

بالصور: الشيوخي يبحث مع مدير عام مركز البحوث النباتية المصري سبل التعاون

شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 77 مهمة خلال المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 77 مهمة خلال المنخفض الجوي

الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو

الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

دحلان: مصر قدمت لدولة فلسطين الدم قبل الدعم منذ 1948 وحتى الآن

دحلان: مصر قدمت لدولة فلسطين الدم قبل الدعم منذ 1948 وحتى الآن

بالصور: الشيوخي يبحث مع مدير عام مركز البحوث النباتية المصري سبل التعاون

بالصور: الشيوخي يبحث مع مدير عام مركز البحوث النباتية المصري سبل التعاون

شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 77 مهمة خلال المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 77 مهمة خلال المنخفض الجوي

الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو

الهباش يشنّ هجوماً لاذعاً على فريدمان ونتنياهو

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لدعم وإسناد المرابطين في القدس

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

هيئة الأسرى تستنكر إحراق مجهولين سيارة زوجة الأسير أبو ربيعة بطولكرم

أبو هولي يوجه مطالبة لـ(أونروا) بشأن خدماتها للاجئين بكافة مناطق عملياتها

أبو هولي يوجه مطالبة لـ(أونروا) بشأن خدماتها للاجئين بكافة مناطق عملياتها

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

منوعات

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

أصالة في تعليق جديد على انفصالها: أنّني لامخذولة ولا مكسورة

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

شاهد: رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: راغب علامة يشيد بإطلالة وجمال أحلام

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

شاهد: انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

(ابن الوز فنان) .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر و(خناقة) بين نجلها ونقيب الممثلين

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شاهد: لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

شخص آخر اشترك بعملية القتل.. تقرير الطب الشرعي يقلب الطاولة على نانسي عجرم

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

إبنة مايا دياب تسرق ملابسها وترتديها بالكامل.. شاهدوا عفويتها

عربي

مقتل صحفييْن عراقيين أثناء تغطيتهما مظاهرات بمدينة البصرة

مقتل صحفييْن عراقيين أثناء تغطيتهما مظاهرات بمدينة البصرة

الداخلية التونسية: أوقفنا &#34;إرهابياً&#34; مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة

الداخلية التونسية: أوقفنا "إرهابياً" مختصاً بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة

السيستاني: أزمة واشنطن وطهران تهدد بجر العراق ومنطقة الشرق الأوسط لصراع أكبر

السيستاني: أزمة واشنطن وطهران تهدد بجر العراق ومنطقة الشرق الأوسط لصراع أكبر

القاهرة لـ&#34;أديس أبابا&#34;: لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري

القاهرة لـ"أديس أبابا": لا تهاون في الحفاظ على مصالح الشعب المصري