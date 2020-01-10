شؤون فلسطينية

دحلان: مصر قدمت لدولة فلسطين الدم قبل الدعم منذ 1948 وحتى الآن

دحلان: مصر قدمت لدولة فلسطين الدم قبل الدعم منذ 1948 وحتى الآن
القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي الفلسطيني السابق في حركة فتح، محمد دحلان: إن دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدًا في دعم القضية الفلسطينية كبير جدًا.

وأضاف في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن مصر قدمت الدم قبل الدعم منذ عام 1948 وحتى الآن، وفلسطين ليست مجرد جار جغرافي، أو دولة شقيقة لمصر، لأن فلسطين هي أرض المقدسات، وأرض عربية ضحى فيها الجيش المصري بدماء شهداء عظام، وربما بسببها ومنها انطلقت ثورة 23 يوليو 1952.

وأضاف: أن الدور المصري كان وسيبقى محوريًا في دعم الشعب الفلسطيني وإعانته على بلوغ مبتغاه الوطني، وفي عهد وعهدة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحن نشعر بكامل الاطمئنان، لأن مصر والرئيس السيسي لديهم ثوابت تتجسد في إقامة السلام العادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس، ونحن مرتاحون جدا لذلك.

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