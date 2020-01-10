تركيا تتفق مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا





وقالت وزارة الدفاع التركية: إن الهجمات جوا وبرا ستتوقف بموجب وقف إطلاق النار الذي قالت إنه يستهدف منع موجة جديدة من المهاجرين وسقوط مزيد من الضحايا، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وفرّ مئات الآلاف من المدنيين من العنف في محافظة إدلب صوب الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تجدد القصف من جانب القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.







رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة: إنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ في إدلب بشمال غرب سوريا اعتبارا من منتصف ليل 12 كانون الثاني/يناير.