بالصور: الشيوخي يبحث مع مدير عام مركز البحوث النباتية المصري سبل التعاون



وشرح عمرو للشيوخي والوفد الفلسطيني الضيف نشات جزيرة وحديقة النباتات المصرية التي تم تأسيسها قبل 200 عام وتاسيس متحف النباتات ومركز البحوث الزراعية وبرامج عمل تطوير القطاعات الزراعية المصرية.





وقدم محمد شرحا مفصلا عن العائلات النباتية التي تحتويها الجزيرة والمتحف والدراسات والابحاث النباتية المصرية التي تساهم في اثراء مسيرة التطور العلمي والزراعي في جمهورية مصر العربية وفي جميع دول الوطن العربي الكبير.



واعرب عن كامل الاستعداد لوضع كافة الامكانات العلمية

والبحوث والدراسات والخبرات التي اصبحت متوفرة لدى الاشقاء في جمهورية مصر العربية في خدمة كافة الجهات الفلسطينية المختصة في الزراعة من اجل تعزيزها وتطويرها وتوسيعها وتنميتها المستدامة لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني

الفلسطيني وتعزيز صمود شعبنا ودعم القضية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية.



ومن جانبه شرح الشيوخي الاعتداءات والجرائم الاحتلالية الإسرائيلية على جميع القطاعات الزراعية والاقتصادية الفلسطينية والاعاقات الاسرائيلية الاحتلالية الاستيطانية والاستعماري التي تعترض تطور كافة القطاعات الانتاجية

وسياسة وبرامج الاستيطان والتهويد واعمال القرصنة الاسرائيلية واغراق اسواقنا من المنتجات الزراعية الاحتلالية والاستيطانية الاستعمارية بهدف تدمير محاصيلنا الزراعية والسيطرة على مقدراتنا وثرواتنا وسرقة اموالنا من قبل الاحتلال الاسرائيلي.



وتحدث عن عمليات مصادرة الأراضي وسياسة هدم المنازل وتجريف الاراضي وقلع المزروعات وحرقها وتخريبها والاضرار الناتجة عن اقامة جدار الفصل والتوسع العنصري وارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني وتهويد ارضنا وتزوير التاريخ

والحضارة والتراث والاعتداءات المستمرة على الاثار والمقدسات العربية الاسلامية والمسيحية.



واشاد الشيوخي بالدعم المصري المتواصل لشعبنا ولقضيتنا الفلسطينية العادلة ولقيادتنا الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العربي الفلسطيني العظيم وعلى راسها الرئيس محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت والحقوق الوطنية والسيادية الفلسطينية.





وشرح الشيوخي خطة العناقيد الزراعية والصناعية والسياحية التي تقوم على تنفيذها الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية.





وأشاد بالعلاقات الفلسطينية المصرية المشتركة عبر المراحل السابقة ودعم مصر لشعبنا ولقضيتنا ولقيادتنا الشرعية على طريق الحرية والعودة والتحرير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.





وفي النهاية تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل والتعاون المشترك بما يخدم المصالح الفلسطينية والمصرية المشتركة.

















رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، المهندس عزمي الشيوخي في جمهورية مصر العربية بمدينة أسوان مدير عام جزيرة النباتات المصرية ومتحف النباتات ومركز البحوث والدراسات النباتية.وكان في استقبال الوفد الفلسطيني، مدير عام مركز البحوث النباتية المصرية الدكتور عمرو محمود محمد.